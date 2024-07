Ferrera zindert op revanche: "We hebben ons erover moeten zetten"

Yannick Ferrera degradeerde vorig seizoen met RWDM. Ondanks de tegenslag heeft hij een nieuw contract getekend en richt hij zijn pijlen op een krachtig herstel van de club.

"Of die degradatie al vergeten is? Die zullen we nooit vergeten, maar we hebben ons erover moeten zetten", vertelt Ferrera aan Het Nieuwsblad.

Toch kijkt Ferrera optimistisch naar de toekomst: "We hebben een groep die bereid is om te strijden en te bewijzen dat we terug kunnen komen op het hoogste niveau."

Ferrera erkent dat eenheid en de juiste instelling cruciaal zijn voor succes: "Alle neuzen moeten in dezelfde richting staan als we onze doelstellingen willen behalen."

"Het transferbeleid heeft een belangrijke rol gespeeld in deze vernieuwde aanpak. Het verschil met vorig seizoen is dat de huidige huurlingen hier wíllen zijn. De huidige lading huurlingen wil hier écht zijn, ze voelen dat we hier vertrouwen hebben in hen."

RWDM start de Challenger Pro League op 17 augustus met een thuiswedstrijd tegen Patro Eisden. De doelstelling van de club uit Molenbeek is om zo snel mogelijk terug in Eerste Klasse te geraken.