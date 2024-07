Kampioenenmaker Club Brugge in belangstelling van verschillende buitenlandse clubs

Volg Club Brugge nu via WhatsApp!

De selectie van Club Brugge begint langzaam op zijn plek te vallen nu ook de internationals geleidelijk terugkeren. Maar met de transferperiode in volle gang blijft het mogelijk dat er nog veel veranderingen plaatsvinden. Zo ook voor sleutelspeler Maxime De Cuyper.

Meer dan een jaar geleden keerde De Cuyper terug naar Club Brugge, waar hij een groot deel van zijn jeugdopleiding had genoten. Na twee seizoenen bij KVC Westerlo zocht hij een vaste plek in het eerste team van Blauw-Zwart. Die kans greep hij met beide handen aan.

Hij vestigde zich snel als een sleutelspeler, zelfs toen zijn concurrent Bjorn Meijer terugkeerde van een blessure en hij tijdelijk op de rechterflank werd ingezet. Uiteindelijk verankerde hij zich op de linksbackpositie en droeg hij aanzienlijk bij aan de negentiende landstitel van de club.

Zijn prestaties trokken zoveel aandacht dat bondscoach Domenico Tedesco hem zonder eerdere caps toevoegde aan de EK-selectie. Hoewel hij indruk maakte tijdens de voorbereidingen, kreeg hij tijdens het toernooi zelf geen speeltijd.

Desalniettemin hebben zijn recente optredens interesse gewekt van verschillende Duitse clubs. Ook het Turkse Besiktas JK heeft interesse getoond. Ondanks dit alles suggereert RTBF dat een vertrek deze zomer onwaarschijnlijk is.

RTBF benadrukt dat Club Brugge financieel gezond genoeg is en daarom niet onder druk staat om De Cuyper deze zomer te verkopen. Ze wijzen op zijn beperkte speeltijd tijdens het EK, wat zijn transferkansen had kunnen versterken als hij meer had gespeeld. Daarom lijkt het waarschijnlijk dat de verdediger zich voorbereidt op nog een seizoen bij Club Brugge, waar hij donderdag weer verwacht wordt op de training.