Spaanse club toont interesse in jonge spits Club Brugge

Espanyol heeft zijn oog laten vallen op Victor Barbera, de jonge spits van Club Brugge. Dit meldt het Spaanse sportblad Mundo Deportivo.

Het afgelopen seizoen kwam Barbera slechts tot 28 speelminuten in de Jupiler Pro League. Hoewel hij nog geen doorbraak heeft kunnen forceren bij het eerste elftal, is hij een vaste waarde bij Club NXT in de 1B Pro League.

Hier heeft hij zijn talent laten zien door zes doelpunten te scoren. Zijn huidige contract bij Club Brugge loopt nog tot de zomer van 2027, wat aangeeft dat de Belgische kampioen nog steeds vertrouwen heeft in zijn potentieel.

Espanyol overweegt echter nu om Barbera terug naar Spanje te halen. De jonge aanvaller heeft een verleden in de jeugdopleiding van stadsgenoot FC Barcelona, waar hij jarenlang werd opgeleid.

Daarnaast is Barbera ook jeugdinternational voor de Spaanse U19. Vorige zomer was hij de topschutter met vier doelpunten in het Europees Kampioenschap U19 in Malta, waar het Spaanse team in de halve finale verloor van de toekomstige kampioen Italië (2-3). Volgens Transfermarkt heeft hij een transferwaarde van 700.000 euro.