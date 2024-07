Kafka gaat verder? Eendracht Aalst heeft na Heusden-Zolder een nieuwe oplossing gevonden voor stadionprobleem, maar ...

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De problemen bij amateurclub Eendracht Aalst blijven voortduren. Nadat de stad Aalst de club en hun Turkse investeerders uit het stadion heeft gezet werd even Heusden-Zolder geopperd, maar dat liet Voetbal Vlaanderen niet toe. Nu is er een andere oplossing.

Eendracht Aalst werd in mei kampioen in de Tweede Nationale, maar vanwege financiële wanorde kregen ze geen promotielicentie en moesten ze terugkeren naar het provinciale voetbal - als ze een geschikt stadion vonden.

De gemeenteraad van Aalst beëindigde de beheersovereenkomst met de club wegens ernstige incidenten en structurele tekortkomingen. De Turkse investeerders zeiden terug te treden, maar achter de schermen houden ze nog steeds de touwtjes in handen.

“We zullen Eendracht Aalst nooit in de steek laten”: jeugdcomplex krijgt grondige opknapbeurt voor nieuwe start jeugdvoetbal (HNB)! Stad kon niet langer afwezig blijven en dus springt burgemeester D'Haese met (te?) late beloftes in de positie van zijn N-VA-sportschepen (nvdr)! — André-Emile Bogaert (@AEBPITOU) July 18, 2024

Jong Lede zou ondertussen in het stadion van Aalst gaan spelen en dus zochten de eigenaars een nieuw stadion. Er was het plan om naar Heusden-Zolder te verhuizen, maar dat kan niet - een club mag maar maximaal 30 kilometer van de eigen stad spelen.

Oplossing in Merelbeke?

Voetbal Vlaanderen gaf Eendracht Aalst een scherpe deadline om een terrein te vinden dat voldoet aan de regels. Tot er duidelijkheid is werd aan jeugdspelers en ouders geadviseerd om geen lidgeld te betalen. Nu zou er een oplossing zijn in ... Merelbeke.

Nu zou er gespeeld worden op het veld van FC Anatolia in Merelbeke, weet Het Nieuwsblad. "De heksenjacht tegen Eendracht Aalst is onterecht", klinkt het bij het bestuur. In Merelbeke staat ondertussen niet iedereen te springen om Aalst.