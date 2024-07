Kompany blijft gaan: Bundesliga-sensatie op weg naar Recordmeister

Vincent Kompany is officieel begonnen als hoofdtrainer van Bayern München en leidde deze week zijn eerste trainingen. Terwijl hij zich voorbereidt op de eerste oefenwedstrijd, blijft Kompany gretig werken aan het versterken van zijn selectie.

De eerste aanwinsten zijn al binnen. Verdediger Hiroki Ito, overgekomen van VfB Stuttgart en flankaanvaller Michael Olise, die de overstap maakte van Crystal Palace, hebben zich al bij de selectie gevoegd. Daarnaast heeft middenvelder Joao Palhinha van Fulham FC vorige week een langdurig contract getekend bij de Duitse grootmacht.

Ondanks deze versterkingen is de transferhonger van Kompany en zijn team nog niet gestild. Bayern München heeft zijn zinnen immers gezet op Nederlandse middenvelder Xavi Simons.

De Oranje-international was vorig seizoen een van de sensaties in de Bundesliga toen hij op huurbasis uitkwam voor RB Leipzig. Hoewel hij deze zomer terugkeert naar Paris Saint-Germain, is de kans groot dat hij daar meteen weer vertrekt.

Bayern München zou volgens de Franse transferwatcher Abdellah Boulma al een bod hebben neergelegd in Parijs voor een nieuwe huurbeurt, gevolgd door een verplichte aankoopoptie van 90 miljoen euro die aan het einde van volgend seizoen automatisch wordt gelicht.

Het is voorlopig nog onduidelijk of dit bod voldoende is om PSG te overtuigen. Wel zouden de Fransen openstaan voor een dergelijke constructie zoals eerder het geval was bij Leipzig en PSV.