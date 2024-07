'Rode Duivel heeft toptransfer beet: dit zijn de details'

Amadou Onan moest afgelopen seizoen nog tegen de degradatie vechten met Everton. Nu lijkt hij klaar voor een stap hogerop naar een ploeg uit de linkerkolom in de Premier League.

Al maanden wordt de middenvelder van de Rode Duivels gelinkt aan een vertrek bij Everton, maar tot nu toe had geen enkele club meer gedaan dan informatie verzameld.

Maar nu gaat alles plots heel wat sneller. De Rode Duivel zou dicht bij een transfer naar Aston Villa staan. Zijn overstap zou maandag worden bekendgemaakt.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri wou Manchester United de deal nog op het laatste moment kapen. De club kwam met een voorstel dat er op financieel vlak nog beter uitzag dan dat van Villa.

Maar Onana is duidelijk een man van zijn woord, want hij bedankte vriendelijk. Volgens Tavolieri zou de transferprijs zo'n 53,5 miljoen euro + 6 miljoen euro aan bonussen bedragen. Het gaat om een vijfjarig contract.

🔴😈 Manchester United did a LAST MINUTE hijack for Amadou Onana !



🇧🇪 #MUFC was matching Aston Villa Football Club's offer with higher financial terms, but Onana had given his word to Unaï Emery and prioritised the sporting project.



🏥✈️ Amadou Onana turning back from… pic.twitter.com/Y5YRtTbxrO