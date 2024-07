Sterkhouder van Lommel kiest voor exotisch avontuur en maakt zeer opvallende transfer

Lommel SK neemt afscheid van Arthur Sales. De spits vertrekt naar Mamelodi Sundowns FC.

Lommel SK heeft er geen slecht seizoen opzitten. De club won de Promotion Play-offs in de Challenger Pro League, maar verloor nadien de baragewedstrijden tegen KV Kortrijk.

Daardoor zal de club ook volgend seizoen nog in de Challenger Pro League spelen. Arthur Sales was een belangrijke speler vorig seizoen, maar zoekt nu andere oorden op.

De spits kiest voor een heel opvallend avontuur. Lommel SK liet vrijdag weten dat Sales een transfer maakt naar Mamelodi Sundowns FC, in Zuid-Afrika.

'Arthur kwam in de zomer van 2021 in Lommel terecht. Het daarop volgende seizoenen werd hij uitgeleend aan het Portugese Pacos Ferreira en het Braziliaanse EC Bahia. Vorige zomer kwam Arthur terug in Lommel terecht en wist hij 10 keer te scoren', klinkt het nog bij de club.

Sporting Director James McCarron reageerde bij de club zelf ook al even op de transfer. "We willen Arthur bedanken voor al zijn inspanningen hier bij Lommel en voor de mooie momenten die we hebben gedeeld. We wensen hem en zijn familie veel succes met zijn nieuwe avontuur."