Besnik Hasi heeft duidelijke boodschap voor bestuur van KV Mechelen: "Ik verwacht zo snel mogelijk bijkomende kwaliteit"

KV Mechelen zag al een aantal spelers vertrekken deze zomer. Inkomende transfers zagen we nog niet al teveel. Coach Besnik Hasi verwacht wel dat die nog komen.

KV Mechelen bereidt zich momenteel, net als alle andere clubs, voor op het nieuwe seizoen. Dat komt er al bijna aan. Malinwa opent de Jupiler Pro League op 26 juli tegen Club Brugge.

Coach Besnik Hasi ziet dat zijn spelers het goed doen, al vindt hij de huidige kern wat klein. "Ik kan op dit moment niet zeggen of we er klaar voor zijn", begint hij bij Gazet van Antwerpen.

"De jongens die er zijn, zijn goed. Maar we hebben op dit moment een heel smalle kern met maar een achttiental spelers. Bovendien verloren we in het tussenseizoen heel veel kwaliteit. Er zijn maar liefst zeven basisspelers vertrokken."

De coach kondigt daarom ook aan dat KVM nog zal aanvallen op de transfermarkt. "En nu hoor ik links en rechts dat we David Bates misschien ook kwijt zijn. Ik begrijp dat de club eerst moest verkopen. Dat hebben we goed gedaan."

"Maar ik verwacht dat er toch nog vijf of zes basisspelers bij komen. Dat is nodig om de vertrokken hoeveelheid kwaliteit op te vangen. Maar ik ben geduldig en tot dan werken we hard met de jongens die er wel zijn."

Er kwamen al wel een paar nieuwe spelers aan, zoals Ortwin De Wolf en Jules Van Cleemput. "Ortwin is een goede aanwinst en Jules was een mooie opportuniteit voor de club, die zo een ex-speler opnieuw kan aantrekken. Maar hij heeft zijn geschiedenis van blessures en vormt dus een risico. José is dan weer een jonge gast en vooral een wissel op de toekomst. Ik verwacht dan ook zo snel mogelijk wat bijkomende kwaliteit."