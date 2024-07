'KV Mechelen wil zich versterken met middenvelder van KRC Genk'

KV Mechelen kon deze zomer al enkele spelers verkopen, maar op inkomend vlak blijft het vooral erg stil. Nu wil Malinwa een pion wegplukken bij KRC Genk.

KV Mechelen heeft deze mercato al wat geld kunnen ontvangen met de verkoop van onder meer Garananga en Mukau. Inkomend bleef het echter best rustig.

Maar Malinwa hoopt daar nu verandering in te kunnen brengen. De club zou interesse hebben in Aziz Ouattara van KRC Genk. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Het zou gaan om een verhuur zonder aankoopoptie. De twee clubs zijn al in gesprek over een eventuele deal. Ouattara kwam in januari van 2022 over van het Zweedse Hammarby.

De Limburgers betaalden toen nog twee miljoen euro voor de middenvelder. Ouattara kon nooit echt doorbreken en een basisplaats afdwingen werd heel moeilijk.

In totaal speelde hij 48 wedstrijden voor KRC Genk waarin hij drie keer kon scoren. Afgelopen seizoen kreeg hij ook met heel wat blessureleed te maken.