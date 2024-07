🎥 Wat een terugkeer naar België: Will Still moet de supporters gaan kalmeren!

Lens heeft gisteren met 0-1 gewonnen van Leuven. De wedstrijd vond plaats in een vrij gespannen sfeer in Leuven. Het kwam daarbij tot problemen met de supporters van de bezoekers in een nochtans vriendschappelijk duel.

Na eerder al Kortrijk te hebben verslagen in een oefenwedstrijd zette Lens zijn voorbereiding voort tegen tegenstanders die uit de Jupiler Pro League komen. Gisteren wonnen Les Sang et Or met 0-1 van OH Leuven.

Ondanks dat het om een vrienschappelijke wedstrijd ging, was de wedstrijd op zich eigenlijk verre van 'vriendelijk' te noemen. De match werd zelfs tien minuten onderbroken vanwege gevechten tussen supporters van beide clubs.

Will Still kalmeert zijn supporters

Volgens Het Nieuwsblad wilden Lensois-supporters het aan de stok krijgen met de Leuvense doelman Tobe Leysen. Stewards mengden zich en de situatie escaleerde, waardoor er een groter gevecht ontstond tussen de fans.

"Très amical, en effet"

Le match amical entre Lens et OHL interrompu après des bagarres survenues en tribune, Will Still a dû intervenir (vidéos) : https://t.co/iUaahQvw7s via @sudinfo_be — Goebeert Cathy 🇧🇪 (@Goebeert1) July 21, 2024

Een gevecht tussen een twintigtal mensen barstte los, waarbij de scheidsrechter iedereen naar de kleedkamers stuurde met nog tien minuten te spelen. De match werd op die manier bijna een kwartier stilgelegd.

Will Still en zijn doelman Jean-Louis Leca moesten zelfs met de supporters praten om de rust te herstellen. De politie werd ook ingeschakeld, maar slaagde er niet in om de betrokken personen te identificeren.