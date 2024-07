In navolging van Aly Samatta? 'KRC Genk zet stap richting veelbelovende verdediger'

Volg KRC Genk nu via WhatsApp!

KRC Genk is altijd op zoek naar een leuke buitenkans. Die lijken ze nu te hebben gevonden met een jonge Tanzaniaan. In navolging van Aly Samatta zou Elias Lameck Lawi naar de club kunnen komen.

Verschillende bronnen uit Tanzania en Rwanda spreken over de mogelijke komst van Elias Lameck Lawi naar Europa. De 18-jarige Tanzaniaanse verdediger speelt momenteel bij Simba SC in de Rwandese competitie.

Die club kocht hem amper enkele weken geleden van Coastal Union uit hetzelfde land, maar ondertussen zou er dus al een nieuwe deal op tafel liggen. De 18-jarige centrale verdediger staat dichtbij een overstap naar Genk.

Volgens diverse bronnen zou hij in eerste instantie moeten aansluiten bij Jong Genk, dat uitkomt in de Challenger Pro League. Op termijn mag dan gehoopt worden door de jonge speler dat hij kan aansluiten bij de A-kern.

Contract in de maak?

Genk heeft met Samatta ondertussen al wat ervaringen met Tanzanianen. Of Lameck Lawi een even grote voltreffer kan worden? Dat zal de komende jaren mogelijk nog moeten gaan blijken, want veel adelbrieven kan hij nog niet voorleggen.

De Tanzaniaan is wel al international voor zijn land en heeft dezelfde makelaar als Umar Abubakar. Die Nigeriaan zit ondertussen al bij KAA Gent. Mogelijk komt er dus een tweede speler naar de Belgische competitie.