Yari Verschaeren windt er geen doekjes om en spreekt zéér wilde ambities uit voor Anderlecht

RSC Anderlecht wilde op zijn fandag zijn supporters verblijden met een leuke pot voetbal tegen Wolfsburg en als het even kon ook een overwinning boeken met oog op de competitiestart binnen een week tegen STVV. De ambities in het nieuwe seizoen zijn namelijk groot.

RSC Anderlecht kwam 0-1 achter tegen Wolfsburg dankzij ex-Unionspeler Amoura, maar kon in de tweede helft onder impuls van Dolberg en Dreyer de situatie nog rechtzetten. En zo werd de galawedstrijd gewonnen met 2-1.

De supporters konden daarna ook nog eens handtekeningen gaan scoren rondom het Lotto Park en dus waren de fans gemiddeld genomen gelukkige mensen. De loden zon deed daar ook niets aan af en iedereen kon zijn hartje ophalen.

© photonews

Bij de spelers leeft dan weer heel wat ambitie. Na de derde plaats van vorig seizoen willen ze er in het nieuwe seizoen helemaal staan, zoveel is duidelijk. "In een voorbereiding doe je experimenten en probeer je dingen uit."

Grote stap gezet

"We hebben gewonnen van Wolfsburg, maar kunnen nog beter en dat weten we ook", aldus Yari Verschaeren. "Er zullen misschien nog wel wat spelers bijkomen, dus ik denk dat de ploeg er nog niet helemaal staat."

"We moeten het tot dan doen met de spelers die er nu zijn. We pakken onze momenten. We komen van ver, maar we willen voor het hoogste gaan. En dat is de eerste plaats. Vorig jaar hebben we al een mooie stap gemaakt."