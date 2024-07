Fredberg hoopt extra miljoenen bij te schrijven: Vier Anderlecht-spelers - waaronder een veelbelovend jeugdproduct - moeten nieuwe club zoeken

Volg Anderlecht nu via WhatsApp!

Jesper Fredberg hoopt eerstdaags de eerste zomertransfer(s) van RSC Anderlecht aan te kondigen. Maar ondertussen werkt de sportief directeur van paars-wit hard om de kern op te kuisen. Er zijn immers nog vier jongens die overbodig zijn.

De kern van RSC Anderlecht zal eind augustus alvast serieus verschillen van de jongens die vandaag in de kleedkamer zitten. Jesper Fredberg aast op versterkingen, maar wil bovenal enkele overbodige jongens naar de uitgang begeleiden.

De namen van de spelers zijn geen geheim. Amadou Diawara, Kristian Arnstad, Marco Kana - hij werd enkele seizoenen geleden nog als dé toekomst gezien - en Ishak Abdulrazak hebben reeds te horen gekregen dat ze beter een nieuwe werkgever zoeken. Het is overigens geen verrassing dat Anderlecht definitieve oplossingen zoekt.

Op die manier komt er extra budget vrij om de transfermarkt op te gaan. Vooral een definitieve transfer van Diawara zou Anderlecht héél goed uitkomen. De voormalige middenvelder van SSC Napoli en AS Roma speelt amper, maar is wel nog steeds één van de grootverdieners in de kern.

Transfermarkt schat de opgetelde marktwaarde van de vier spelers op een slordige vijf à zes miljoen euro. De kans is heel klein dat Fredberg dat totaalbedrag ook effectief kan onderhandelen, maar enkele miljoenen euro's extra zijn altijd mooi meegenomen.

Hoe start RSC Anderlecht aan het nieuwe seizoen?

De Belgische recordkampioen start komende zaterdag aan de nieuwe voetbaljaargang met een thuiswedstrijd tegen STVV. De wedstrijd wordt echter achter gesloten deuren gespeeld na een sanctie van vorig seizoen.