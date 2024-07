📷 OFFICIEEL KRC Genk haalt straffe versterking in huis

KRC Genk versterkt de directie van de club. Vanaf september staat er een nieuwe structuur op poten bij de Limburgers.

Luc Hooybergs zal vanaf 1 september de nieuwe CEO van KRC Genk worden. Hij heeft een grote carrière gerealiseerd bij Nike, eerst als General Manager in Laakdal, dan op Europees HQ niveau vanuit Hilversum en tenslotte als Vice-President in HQ, Portland, USA.

Hij is één van de bezielers van de enorme groei die Nike in Laakdal en Ham heeft gerealiseerd langs de E313. Hooybergs zal het directiecomité van KRC Genk versterken en leiden.

KRC Genk wil de volgende stap zetten in haar ontwikkeling, waarbij we duurzaam succesvol willen zijn en blijven, en tegelijkertijd maximaal lokaal maatschappelijk relevant en verankerd. Om dit te realiseren zal de interne organisatie evolueren naar drie Business Units: Football, Business en Community.

Erik Gerits wordt Head of Community, en zal een zeer belangrijke rol blijven spelen voor de fans en de hele community van KRC Genk. Dimitri de Condé fungeert verder als Head of Football. Sem Franssen wordt Head of Business.

Erik Gerits: “Ik ben de club dankbaar dat ik gedurende 6 jaar als CEO mijn bijdrage heb kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van onze club. In deze periode hebben we de relaties met de supporters (SLO werking, OSV, etc.) naar een voorbeeldniveau in België gebracht. Als Head of Community kan ik me volledig engageren voor onze fans, onze vrijwilligers, onze KRC Genk Foundation, onze Ladies, ons Futsal team. KRC Genk is een club in volle beweging. De club van mijn hart.”

Luc Hooybergs: “Ik kijk er enorm naar uit om mijn internationale ervaring bij het grootste sportmerk ter wereld, Nike, in te zetten voor de club van mijn hart. Voetbal is internationaal de meest populaire sport. KRC Genk staat bij alle voetballeiders wereldwijd te boek als een kweekvijver van internationaal talent. Mijn rol zal zijn om KRC Genk verder te laten groeien naar een duurzaam succesvolle toekomst aan de top, met veel respect voor haar maatschappelijk belang en DNA.”

Peter Croonen: “Onze organisatie groeit gestaag en de concurrentie staat niet stil. We zijn ambitieus en willen winnen. Om dat doel te bereiken moeten wij ook als club verder evolueren. Luc Hooybergs is een kapitein met internationale ervaring en uitstraling, en een geboren winnaar met een blauw hart. Hij zal samen met onze ervaren directie een nieuw hoofdstuk met onze club schrijven. We zijn Erik Gerits dankbaar voor de afgelopen periode onder zijn kundige leiding. Hij zal een zeer belangrijke rol blijven spelen voor onze club in de dagelijkse maatschappelijke en lokale verankering, waar zijn hart ligt.”