'Anderlecht in de clinch met Ajax voor toptalent uit Engeland'

Southampton heeft met Jaydon Meghoma een groot talent lopen. Door de promotie naar de Premier League zal de 17-jarige linkspoot echter weinig speelkansen krijgen.

Jaydon Meghoma ruilde in 2022 Tottenham Hotspur in voor Southampton. Het voorbije seizoen zat hij al meerdere keren op de bank in de Championship.

Zijn speelkansen kreeg hij vooral in de bekerwedstrijden, maar door de promotie van Southampton naar de Premier League lijkt hij het komende seizoen weinig aan de bak te komen.

Heel wat clubs tonen dan ook interesse om hem al dan niet tijdelijk in huis te halen. Volgens verschillende Engelse bronnen toont ook Anderlecht interesse.

De concurrentie is echter moordend, want ook Ajax Amsterdam, RB Salzburg en FC Basel zijn maar enkele van de ploegen die graten zien in zijn komst.

Al is het ook maar zeer de vraag of hij meteen een speler voor het A-elftal zal zijn. Wellicht zal hij eerst zijn strepen moeten verdienen bij de beloften.

Volgens verschillende bronnen zou Ajax de beste papieren hebben om Meghoma binnen te halen op dit moment, maar op de transfermarkt weet je uiteraard nooit wat er gebeurt en meespeelt.

Het is ook uitkijken wat de speler zelf wil. Een vertrek naar een club met naam zal hem wellicht meer aanspreken dan gelijk welke andere deal, al kan hij er zelf ook nog altijd voor kiezen om bij Southampton te blijven.