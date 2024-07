KRC Genk-coach Thorsten Fink neemt het op voor Jarne Steuckers en Matte Smets na gevoelige transfer

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk ging deze zomer al een aantal pionnen halen bij STVV. In Sint-Truiden zijn ze daar niet zo blij mee. Coach Thorsten Fink, die ook de gevoelige overstap maakte, laat zich erover uit.

Eerst was het coach Thorsten Fink die van STVV naar de rivaal trok. Nadien volgden Jarne Steuckers en Matte Smets hem ook naar Racing Genk.

De Truienaars waren allesbehalve blij dat ze maar liefst drie pionnen, op korte tijd, verloren aan Genk. Na het vertrek van Smets plaatste de club een opvallende foto op haar sociale media.

Daarop werd de verdediger als een Romein afgebeeld met de tekst: "Tu quoque, fili mi?" Ofwel: "Jij ook, mijn zoon?". Coach Thorsten Fink denkt er het zijne van.

"Ach, als jij een meisje verlaat, zal zij ook niet goed over je praten, toch?", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws. "Ik weet dat ze STVV sowieso zouden hebben verlaten, omdat de club het geld nodig had."

"Bovendien hadden ze clausules. Dat is voetbal. Die jongens verdienden hun stap en gaan er goed mee om. Ze hebben met hun honger trouwens een goede invloed op de groep, want dat miste ik hier in het begin een beetje. Ze hebben zich snel geïntegreerd", besluit hij.