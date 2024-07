Tijd voor pensioen? Mbokani komt met uitspraken over zijn toekomst

Wat doet Dieumerci Mbokani nog met zijn carrière? De spits is ondertussen 38 jaar en heeft nog geen ploeg voor het nieuwe seizoen.

In de zomer van 2023 trok Dieumerci Mbokani naar FC Noah, een club uit Armenië, nadat hij geen nieuwe deal sloot met SK Beveren. Sinds maart zit de aanvaller zonder club, nadat zijn avontuur bij Noah voorbij was.

Mbokani was zondag van de partij in Monaco, waar hij momenteel woont, bij de passage van de slottijdrit van de Tour de France. Hij sprak er met La Dernière Heure over zijn toekomst in het voetbalwereldje.

“Ik sta op het punt om te beslissen of ik doorga of stop”, laat hij aan de Waalse krant weten. “Ik heb nog niet beslist wat ik ga doen.”

Mbokani woont in Monaco, maar heeft ook een huis in ons land, waardoor een nieuw Belgisch avontuur altijd tot de mogelijkheden behoort.

“Een terugkeer naar België? Ik weet het nog niet zeker. Ik geef mezelf nog wat bedenktijd en beslis dan of ik doorga of stop”, klinkt het nog bij de spits.

Mbokani heeft al een rijkgevulde carrière achter de rug. Binnenkort zullen we normaal weten of er nog een verderzetting komt of dat FC Noah zijn allerlaatste avontuur was.