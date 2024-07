Cercle speelt Europees, maar Muslic spreekt vooral over zijn transfer en die van Denkey

Een eerste Europese wedstrijd voor Cercle Brugge in 14 jaar. Dat staat er morgen tegen Kilmarnock op het programma.

Het zijn bijzondere omstandigheden in Kimarnock voor Cercle Brugge, maar de Vereniging heeft maar één groot doel. “We willen de volgende ronde halen en willen hier presteren in Kilmarnock en dan thuis nog eens knallen”, zei trainer Miron Muslic bij VTM Nieuws.

Het zal vooral met mentaliteit en passie moeten gebeuren, want veel ervaring op dit niveau zit er niet in de kern van groenzwart. Enkel Hannes Van der Bruggen maakte dit al mee.

“De rest heeft geen ervaring en het is ook voor mij de eerste keer als internationale hoofdcoach. We willen deze ervaring ook opdoen. We willen voelen hoe het is en weten hoe het is. Cercle draait rond ontwikkeling”, gaat Muslic verder.

Transfers

En dan werd er vooral over transfers gesproken. Muslic ontkent in ieder geval dat hij zal vertrekken bij Cercle Brugge.

“Het gaat niet over interesses en clubs. Ik hou ervan om hier bij Cercle Brugge te werken en we hebben het altijd over de ontwikkeling van het jongste team in België en ze te laten groeien. Dat principe geldt ook voor mij. Ik kan hier mijn volgende stappen zetten en denk totaal niet aan vertrekken.”

Ook spits Kévin Denkey wordt al maanden gelinkt aan een vertrek. “Als je kan performen zoals Kévin (Denkey, red.) deed vorig jaar en 27 keer kan scoren, dan is het normaal dat je interesse krijgt. Hij verdient al die aandacht en ik kan enkel zeggen dat hij gefocust is en zich op de beste manier probeert voor te bereiden. We zullen morgen een sterke Denkey te zien krijgen.”