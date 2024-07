Het heeft niet lang geduurd: Hein Vanhaezebrouck heeft een nieuwe job gevonden

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Hein Vanhaezebrouck stopte na vorig seizoen als trainer van KAA Gent. Lang heeft hij echter niet op een nieuwe job moeten wachten.

Hein Vanhaezebrouck nam afscheid van KAA Gent. Een nieuwe job als trainer zag hij niet meteen zitten, maar tijdens het EK liet hij al zien en horen dat het analistenwerk hem heel erg goed ligt.

En op die weg gaat hij nu ook verder. Het Nieuwsblad laat weten dat Vanhaezebrouck de vaste huisanalist van de krant wordt. Hij zal René Vandereycken vervangen die de voorbije seizoenen dat voor de krant verzorgde.

“Concreet houdt dit in dat de gewezen trainer van onder meer Kortrijk, RC Genk, Anderlecht en AA Gent op maandag online en dinsdag in de krant telkens zijn licht laat schijnen op een feit in de Jupiler Pro League”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

“We kennen Hein. Die analyses staan bol van de voetbalkennis, zijn recht voor de raap en worden spraakmakend. Eens of oneens, Hein baseert zich op feiten, inzichten en veel ervaring als speler en trainer.”

Ook de Champions Leaguewedstrijden van Club Brugge en misschien ook Union SG zal Vanhaezebrouck van dichtbij opvolgen voor de krant en van de nodige analyses voorzien.