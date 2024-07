Voor STVV was een transfer van Delorge naar KRC Genk geen optie

Volg STVV nu via WhatsApp!

Mathias Delorge werd woensdag officieel voorgesteld als een speler van KAA Gent. Ook KRC Genk was geïnteresseerd, maar daar wou STVV niet aan meewerken.

Mathias Delorge is een van de grotere talenten op het middenveld in België. Woensdag maakte KAA Gent officieel bekend dat hij nu een Buffalo is.

Maar ook KRC Genk toonde interesse in de speler. Voor STVV was nog een transfer naar de rivaal geen optie. Eerder trokken Matte Smets en Jarne Steuckers al naar Genk.

"We begrepen – en deelden – de emotie van onze supporters toen dit gerucht begon te circuleren", begint sportief directeur André Pinto op de clubwebsite.

"Maar voor de club was dit geen optie. Zoals gezegd willen we bij voorkeur geen andere Belgische clubs versterken, en al zeker geen rivaal in de eigen regio."

"Mathias zelf heeft respectvol geluisterd naar het voorstel van Genk, maar heeft gezien de band tussen de familie Delorge en STVV uiteindelijk gekozen voor Gent", besluit Pinto.