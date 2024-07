'Dit bod heeft Anderlecht uitgebracht op Poolse middenvelder van Lech Poznan en... we kennen ook meteen dé grote concurrent van paars-wit in dit dossier'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

RSC Anderlecht richt de pijlen op Filip Marchwinski. Ondertussen zijn er meer details over het transferdossier van de Poolse middenvelder naar buiten gekomen.

RSC Anderlecht heeft een eerste bod uitgebracht op Filip Marchwinski. Volgens de Poolse media gaat het om drie miljoen euro. Toch opvallend: Transfermarkt schat de marktwaarde van de aanvallende middenvelder op zes miljoen euro.



Toch gelooft Jesper Fredberg dat hij de deal kan binnenhalen. Marchwinski is na komend seizoen einde contract, terwijl de 22-jarige Pool tegenover Lech Poznan al héél duidelijk heeft gemaakt dat een contractverlenging niet tot de opties behoort.





Bovendien verlopen de onderhandelingen tussen Anderlecht en Marchwinski positief. Fredberg zat tijdens het EK al samen met de middenvelder, maar Marchwinski gaf op dat moment zelf aan dat hij nog even de kat uit de boom zou kijken.



Die ingesteldheid is ondertussen veranderd. De middenvelder ziet in een transfer naar de Belgische recordkampioen een ideale springplank richting één van de Europese topcompetities.

Kan RSC Anderlecht Filip Marchwinski naar Brussel halen?

Al is er één concrete kaper op de kust. RC Strasbourg heeft eveneens een formeel bod uitgebracht om de middenvelder naar Frankrijk te halen. De bal ligt uiteindelijk in het kamp van Lech Poznan én Marchwinski zelf.