Hij is terug: 2026 moet het jaar van de X-factor bij de Rode Duivels worden

Roméo Lavia heeft eindelijk zijn rentree gemaakt bij Chelsea, waar hij een (goede) helft speelde in een oefenwedstrijd tegen Wrexham. Wat als hij degene is die het evenwicht terugbrengt bij de Rode Duivels?

Eindelijk! Roméo Lavia heeft afgelopen woensdag een volledige helft gespeeld tegen Wrexham met Chelsea, wat meer is dan zijn totale speeltijd in officiële wedstrijden sinds hij aan het einde van de zomermercato van 2023 bij de Blues kwam. Een grote opluchting voor de speler, zoals hij duidelijk heeft verklaard via zijn sociale media.

Maar vooral, los van het symbolische, wat geruststellend is, is dat Lavia een redelijk goede wedstrijd heeft gespeeld. Een paar kleine aarzelingen, maar bijna systematisch passes naar voren, in de openingen, en indrukwekkend balbezit.

Met 95% geslaagde passes en 47 balcontacten in 45 minuten, is het duidelijk dat Lavia indruk heeft gemaakt op een coach die hem heel goed kent. Enzo Maresca coachte namelijk de U23 van Manchester City toen de Belg werd verkozen tot MVP in 2020-2021.

Het is dus geen toeval dat Maresca Lavia al vanaf het begin van deze voorbereidingscampagne als basisspeler opstelt. In een nog steeds in opbouw zijnd Chelsea, zal hij zijn kans krijgen... als zijn lichaam hem eindelijk met rust laat. Complete voorbereiding was wat hem afgelopen zomer ontbrak: Southampton had hem destijds uit de A-kern gezet in afwachting van zijn transfer, die pas op het allerlaatste moment werd bevestigd.

Domenico Tedesco kijkt er reikhalzend naar uit

We durven te stellen: 100% en basisspeler bij Chelsea, Roméo Lavia is op 20-jarige leeftijd de beste Belgische speler op zijn positie. Met een impact vergelijkbaar met die van Amadou Onana, een balbezit en voorwaartse drang die superieur zijn aan Orel Mangala, een techniek en lange passes die geen van zijn concurrenten hebben behalve misschien Albert Sambi Lokonga, Lavia heeft het allemaal.

In een ideale wereld had Domenico Tedesco al vroeg het duo met Amadou Onana op het middenveld gevonden: het ging om Roméo Lavia. Zijn speelstijl is precies wat de Rode Duivels missen, namelijk een dynamische middenvelder die als schakel kan dienen tussen de verdediging en de aanval, druk van de tegenstander kan weerstaan en het spel kan verdelen.

Er zullen veranderingen komen bij de Rode Duivels na het falen op het EK 2024. Men verwacht niet per se veel op het middenveld, waar de jeugd nogal aanwezig is. Maar nieuwe gezichten moeten een kans krijgen om de hiërarchie te doorbreken en een van degenen die vanaf de Nations League-wedstrijden in september mogelijk meteen impact kunnen hebben, is Roméo Lavia. Als de speler van Chelsea in 2026 niet in de basis staat voor het WK, dan is er iets misgegaan in zijn ontwikkeling...