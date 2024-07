📷 "Niet met ons!": KRC Genk lanceert pakkende campagne voor nieuwe seizoen

KRC Genk lanceert met de start van het nieuwe seizoen een campagne tegen grensoverschrijdend gedrag. De club installeert een meldpunt voor racisme.

KRC Genk lost op zijn website een pakkende campagne die het invoert tegen grensoverschrijdend gedrag bij de supporters. “Deze grond, hier in Genk, heeft ons samengebracht. Mensen van over de hele wereld. Verschillende inzichten. Verschillende tinten. Maar altijd blauw. Altijd Genk. Het kenmerkt ons als gemeenschap. Het versterkt ons als gemeenschap. In het verleden, vandaag en ook morgen”, klinkt het.

“Inclusie is geen modewoord. Het is een werkwoord. Dagelijks nog zijn mensen het slachtoffer van discriminatie en racisme. Ook hier, op onze grond. KRC Genk zal elke vorm van racisme of discriminatie op basis van huidskleur, geslacht, geaardheid of religie sterk blijven veroordelen. Haat ten aanzien van onze supporters, onze spelers en ook onze tegenstanders heeft op onze grond geen plaats.”

Op elk zitje in het stadion werd een QR-code aangebracht. Supporters kunnen deze code scannen om direct en discreet melding te maken van racistisch of discriminerend gedrag.

“Aan de hand van de QR-codes kunnen we proactief racisme opsporen en bestraffen. Daarnaast hopen we dat andere clubs mee op de kar van 'Niet Met Ons' springen, zodat we samen de strijd kunnen aangaan", klinkt het bij Algemeen Directeur Erik Gerits.

Op sociale media worden shirts getoond die voor een keer niet bedrukt zijn met de achternaam van de spelers, maar met de beledigende termen waarmee ze werden geconfronteerd. “Het is pijnlijk om te worden aangevallen op basis van je huidskleur. Maar ik ben trots dat mijn club nu zo krachtig opstaat tegen dit onrecht”, klinkt het bij spits Tolu Arokodare.