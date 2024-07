Rode Duivel verrast: "Het EK? Ik ben best wel tevreden over mijn toernooi"

Amadou Onana ruilde Everton in voor Aston Villa. Een transfer die hij naar eigen zeggen volledig te danken heeft aan het EK in Duitsland.

Het EK van de Rode Duivels mag dan een stevige ontgoocheling geweest zijn, dat is zeker niet het geval voor Amadou Onana, zo geeft hij mee in een interview met Het Nieuwsblad.

“Het EK heeft mijn waarde een boost gegeven. Daar ben ik van overtuigd. Mijn prestaties op het EK lagen in balans met de speler die ik ben en de kwaliteiten die ik heb”, klinkt het.

Bij Everton moest hij vaak een ander soort voetbal spelen, waar zijn kwaliteiten niet allemaal zichtbaar werden. Op het EK in Duitsland was dat wel het geval. “Ik amuseerde mij op het veld, dat was er wel aan te zien, denk ik.”

Tevreden over persoonlijk EK

“Ik ben naar het EK om er het best mogelijke uit te halen, maar we zijn op Frankrijk gestoten. We hadden beter kunnen doen, maar op persoonlijk vlak ben ik dus wel tevreden over mijn toernooi”, verrast Onana nog.

Een persoonlijk zwak EK had hem dan ook misschien geen transfer opgeleverd. “Ik zou niet dezelfde waarde gehad hebben, daar ben ik zeker van. Ik had er veel vertrouwen in dat het EK mijn toekomst zou versnellen. Mentaal was ik volledig klaar om het beste van mezelf te geven en ik denk dat ik mijn job goed gedaan heb.”