'Tissoudali heeft zijn transfer beet en verlaat KAA Gent'

De kogel is door de kerk. Tarik Tissoudali speelt komend seizoen niet langer voor KAA Gent. Zijn verhoopte transfer is zo goed als rond.

Tarik Tissoudali drong al een tijdje bij het clubbestuur aan op een vertrek bij KAA Gent. Er waren de nodige contacten met PAOK in Griekenland en volgens Het Nieuwsblad is de deal helemaal rond.

De Marokkaanse international tekent in Griekenland een contract voor twee seizoenen, met ook nog eens een optie voor een extra seizoen. PAOK was vorig jaar de Griekse landskampioen.

Met de transfer zou een transferbedrag van 2 miljoen euro gemoeid zijn, zo schrijft de krant over de deal. Tissoudali trekt vrijdag naar Griekenland om zijn medische testen af te ronden. Daarna zal de aankondiging van de transfer snel volgen.

De 31-jarige Marokkaan zet daarmee een punt achter een passage van zes jaar in ons land. In 2018 kwam hij bij Beerschot terecht, na een transfer van het Franse Le Havre, daarna verkaste hij naar KAA Gent.

In het voorbije seizoen in de Jupiler Pro League was Tissoudali in 51 wedstrijden goed voor 21 goals en 12 assists. Over de zes jaar in ons land scoorde hij 76 keer en deelde hij 41 assists uit. Straffe cijfers, zeker als je weet dat hij ook nog een kruisbandblessure had in die periode.