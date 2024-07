Toby Alderweireld vindt iets heel erg voor de Antwerp-fans

Toby Alderweireld start met Antwerp aan een nieuw seizoen. De verdediger is heel gemotiveerd om mee te strijden voor de prijzen dit seizoen.

Na het seizoen waarin Antwerp 'Den Dubbel' won, volgde er een seizoen waarin het toch iets minder ging. "Na dat wonderjaar was het even ontnuchteren om een seizoen af te sluiten zonder prijs", vertelde Toby Alderweireld bij Gazet van Antwerpen.

"Maar het zorgt wel voor nieuwe brandstof. We zijn héél gemotiveerd om dit seizoen opnieuw mee te strijden voor de prijzen. Het is alleen met die ingesteldheid dat je ook effectief succesvol kan zijn."

Maar Antwerp speelde wel de groepsfase van de Champions League en was de grote winnaar op het gala van de Gouden Schoen. "Zó slecht was het uiteraard allemaal niet. Maar bij mij blijven doorgaans alleen de meest recente resultaten hangen", gaat Alderweireld verder.

"De play-offs waren niet goed, en een bekerfinale verliezen is nooit fijn. Uiteraard hebben we vorig seizoen ook mooie momenten meegemaakt. Die wedstrijden in de Champions League waren heel speciaal."

"Daarom vind ik het ook zo erg dat we dit seizoen geen Europees spelen. We hebben in Porto en Barcelona gezien wat zo’n trip voor onze fans betekent. Die mensen kwamen niet voor een half dagje naar daar overgevlogen. Nee, ze maakten er een meerdaagse trip van. Een feest. Zelfs als het resultaat tegenviel. Het is jammer dat we hen dit seizoen die leuke ervaringen niet kunnen geven", besluit de verdediger.