'Gaëtan Coucke heeft akkoord met nieuwe club gevonden'

Gaëtan Coucke verlaat ons land en heeft een nieuwe club beet. Hij waagt zich aan een avontuur in Saoedi-Arabië.

Gaëtan Coucke is momenteel een transfervrije speler. De 25-jarige doelman koos ervoor om zijn contract bij KV Mechelen niet te verlengen.

De Limburger heeft volgens Het Laatste Nieuws een overeenkomst beet met een nieuwe club. Hij trekt zoals verwacht naar Saoedi-Arabië.

De keeper zal tekenen bij Al-Orubah, de promovendus voor het nieuwe seizoen in de Saudi Pro League. De officiële aankondiging zou niet lang meer op zich laten wachten.

Coucke is de vijfde Belg die er in de competitie aan de slag gaat, naast Yannick Carrasco, Dino Arslanagic, Jason Denayer en Koen Casteels. Gaëtan Coucke speelde 124 wedstrijden voor KV Mechelen. Ervoor was hij aan de slag bij KRC Genk en Lommel.

Ook RSC Anderlecht had de nodige interesse in Coucke, na het vertrek van Kasper Schmeichel. Het verschil in loon zal ongetwijfeld de doorslag gegeven hebben voor Couckes keuze. Ook Royal Antwerp FC informeerde bij Coucke.