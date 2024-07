Na drie minuten al Vanaken belachelijk gemaakt: Hasi doet boekje open over toptalent Nosa Dahl

Amper drie dagen was Petter Nosa Dahl (20) bij KV Mechelen, maar hij mocht tegen Club Brugge al meteen invallen. Met een assist was de jonge Noor meteen beslissend.

KV Mechelen betaalde zo'n 1,2 miljoen euro voor de Noor Petter Nosa Dahl aan zijn club Bodø/Glimt. Amper drie dagen was hij in België, maar coach Besnik Hasi gooide hem na een uur wel al het veld op.

Met zijn snelheid en dribbel maakte Nosa Dahl na drie minuten al meteen het verschil. Hij schakelde Hans Vanaken aan de achterlijn uit en bood Pflücke de 1-1 aan. Van een geweldige binnenkomer gesproken.

Voor de Noor was het echter niet de eerste keer dat hij in België en op Jan Breydel was. Vorig seizoen was Bodø/Glimt een tegenstander van Club Brugge in de groepsfase van de Conference League. Dahl bleef toen wel de hele match op de bank.

Hasi verwacht veel van Dahl

Coach Besnik Hasi was onder de indruk van de prestatie van Dahl. "Hij heeft nog maar twee trainingen met ons achter de rug. Nosa moet nog wennen aan onze manier van spelen. Hij is een winger, maar wij spelen eigenlijk zonder wingers."

"We zullen ook nog moeten wennen aan zijn kwaliteiten. Dat het een jongen met een actie is, dat hebben we meteen gezien. Hopelijk kan hij zich verder ontwikkelen. We verwachten veel van hem", besloot Hasi.