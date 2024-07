Nieuwkomer Matte Smets baalt na puntenverlies: "Als we dat deden, was de match gewoon gespeeld"

KRC Genk kon zondag niet winnen van Standard. Na een teleurstellende pot voetbal werd het 0-0. Matte Smets kwam na afloop meer uitleg geven.

KRC Genk leek het erg moeilijk te hebben tegen de Rouches, maar daar is Matte Smets niet meteen mee akkoord. "Ik weet niet of het zo moeilijk was. Zij hebben niet veel kansen gecreëerd, terwijl dat wel deden. Zeker in de eerste helft. Als we die dan gewoon afmaken is de match gespeeld volgens mij."

"Ze kwamen druk zetten, ze wachtten wat af en wilden op de counter spelen. Ze stonden met 5 man achteraan, met een heel laag blok."

De eindstand had er wel heel anders kunnen uitzien. Karetsas trapte nog een bal op de paal en zag eerder al een bal van de lijn gehaald worden.

"In de eerste helft kregen we twee à drie 100%-kansen. Die moeten we gewoon afmaken", beseft Smets. "Standard had misschien één of twee goede kansen, voor de rest deden ze niet zoveel."

Maar het is nog geen drama. "Je wil natuurlijk altijd die drie punten pakken, nu hebben we er maar één. Helaas is het niet gelukt, op naar volgende week."

Het was ook zijn eerste wedstrijd voor KRC Genk, als speler van de eerste ploeg. "Ik ben goed door deze club ontvangen, en zeker door de spelers. Ik voel me dus al goed op mijn gemak. Ik ga nu aan mezelf werken om dan belangrijk te kunnen zijn voor het team."