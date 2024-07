📷 Debuut van Kylian Mbappé bij Real Madrid voorlopig uitgesteld

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Real Madrid vertrekt richting de Verenigde Staten voor de voorbereidingstournee. Dat zal echter zonder Kylian Mbappé zijn.

Real Madrid zal in de Verenigde Staten enkele voorbereidingswedstrijden afwerken. Er wordt gespeeld in Chicago, New jersey en Charlotte. De tegenstanders zijn AC Milan, FC Barcelona en Chelsea.

Slecht nieuws echter voor de supporters van de Koninklijke. Toptransfer Kylian Mbappé zal nog niet van de partij zijn. Hij reist niet mee naar Amerika.

Ook andere spelers die op het EK stonden blijven thuis. Jude Bellingham en Dani Carvajal krijgen nog wat extra rust opgelegd voor de start van het nieuwe seizoen.

De Braziliaanse internationals van Real Madrid zijn dan wel van de partij, omdat zij niet verder geraakten dan de kwartfinale op de Copa America. Vinicius en Rodrygo maken deel uit van de selectie.

Ook Thibaut Courtois maakt meteen deel uit van de selectie. Onze landgenoot miste vorig seizoen een heel groot deel door blessures.