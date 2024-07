Goed voor het vertrouwen, maar Goots maakt harde analyse voor Beerschot

Beerschot is terug van weggeweest in de Jupiler Pro League. De mannen van Dirk Kuyt openden met een scoreloos gelijkspel tegen OH Leuven de competitie.

Zaterdag speelde Beerschot zijn eerste match opnieuw op het hoogste niveau in ons land. In eigen huis haalde Beerschot een punt binnen tegen OH Leuven.

Patrick Goots is echter bijzonder hard in zijn analyse. “Laat ons een kat een kat noemen: Beerschot is een degradatiekandidaat”, vertelt hij in Gazet van Antwerpen.

Al hadden de Mannekes gedacht om meteen wat meer te pakken. “Ik vond het een billijk gelijkspel, al hadden ze bij Beerschot vooraf stiekem op meer gehoopt”, aldus Goots.

Verdedigend zat het goed in elkaar, maar offensief heeft Beerschot veel te weinig in huis. Er is duidelijk nog versterking nodig om doelpunten te scoren.

“Charly Keita is heel sterk met de rug naar doel, maar is allesbehalve een doelpuntenmaker. Op dit moment is het bij Beerschot steevast hopen op een ingeving of flitsende actie van Thibaud Verlinden.”

Toch is dit gelijkspel iets op verder op te bouwen. “Vergeet niet dat het overgrote deel van de spelers zich nog moet aanpassen aan dit niveau. Voor het vertrouwen is het goed dat die vervelende 0 al meteen van de tabellen is geveegd”, oordeelt Goots nog.