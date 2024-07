Opvallende vaststelling: "Enkel Club Brugge durft dat te doen"

De Jupiler Pro League is weer van start gegaan. Voor Marc Degryse is het opvallend hoe weinig clubs grote ambities uitspreken.

Het was huilen met de pet op, deze eerste speeldag in de Jupiler Pro League. En niet in het minst bij de clubs die vooraan in de rangschikking willen eindigen.

Er werd ook ontzettend veel ingezet op de verdediging. Bij een ploeg als Standard kan je dat nog begrijpen, zo geeft Marc Degryse aan.

“Respect voor de fans van Standard, die bleven supporteren. Het was bijna aandoenlijk. De spelers die Leko tot zijn beschikking had, hebben hun best gedaan. Maar als je voorbij het resultaat kijkt, is de situatie van die club toch zeer zorgelijk”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Geen grote ambities

De club heeft 60 miljoen euro schulden en wacht op een overname, maar Degryse verwacht niet echt dat iemand daar zijn geld in wil pompen. “Als dat niet op relatief korte tijd in orde komt, hebben ze echt een probleem. Standard, een van je traditieclubs, kan geen ambitie uitspreken.”

Maar ook de andere clubs lopen niet over van ambities. “Het valt me trouwens op dat met uitzondering van Club Brugge iedereen bescheiden ambities uitspreekt. 'Play-off 1 halen.' Daar spreekt weinig zelfbewustzijn uit...”

Voor Degryse mogen de trainers wat meer lef tonen en de spelers meer spontaniteit. Nu leek alles voorgeprogrammeerd voor de analist.

“Zo'n loopactie als Gudjohnsen bij zijn goal op Kortrijk of het creatieve van Karetsas, dat wil je veel meer zien. Zet die keepers aan het werk en betrek die eens spitsen in het spel! Durf! Gelukkig kregen we in Westerlo-Cercle nog wat goals te zien.”