Knoop bijna doorgehakt: Gent en Antwerp steeds concreter voor Ivan Leko van Standard

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ook dit jaar liepen de Europe Play-offs bij Standard voor geen meter. En zo hebben de Rouches een zeer negatief record op dat gebied te pakken. Aan coach Ivan Leko zal het dit seizoen echter niet gelegen hebben: hij probeerde alles wat in zijn mogelijkheden lag.

Standard beleeft - zowel op financieel gebied als op sportief gebied - moeilijke jaren, zoveel is duidelijk. Met Ivan Leko kwam er een coach die opnieuw vuur in de ploeg wist te brengen.

Leko verlaat Standard

Met een niet eens zo kwalitatief sterke kern konden de Rouches lange tijd zelfs meestrijden voor de zesde plaats en dus een stekje in de Champions' Play-offs. Zo ver kwam het uiteindelijk net niet.

Toch lijkt het erop dat Ivan Leko een stapje hogerop zal maken. Zoals al enkele dagen duidelijk is, maken zowel Royal Antwerp FC als KAA Gent gewag van interesse in de oefenmeester uit de Vurige Stede.

Knoop bijna doorgehakt

Volgens Het Laatste Nieuws is die interesse steeds concreter aan het worden en dus zal Ivan Leko eerstdaags de knoop doorhakken en Standard verlaten voor een van beide clubs.

Ivan Leko heeft een verleden bij Antwerp en coachte er in 2020 al eens acht maanden. Gaat dat meespelen in zijn beslissing om er nu terug te keren, of kan Sam Baro met het sportieve project van Gent de coach overtuigen?