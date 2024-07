'Anderlecht heeft oog laten vallen op nieuwe verdediger'

Anderlecht heeft nog steeds maar één zomeraanwinst voorgesteld. Paars-wit is nog wel op zoek naar versterking. De club heeft interesse getoond in een nieuwe verdediger.

Anderlecht heeft nog heel wat werk op de transfermarkt, dat is al even geen geheim meer. De club is vooral op zoek naar versterking achteraan en in doel.

Tot nu toe is Jan-Carlo Simic nog steeds de enige transfer die paars-wit gedaan heeft. Maar de club is de transfermarkt aan het afspeuren, op zoek naar meer.

Volgens Gianluigi Longari, journalist bij SportItalia, zou Anderlecht haar oog hebben laten vallen op Andrea Carboni, een centrale verdediger die bij Monza speelt.

De interesse kan nog niet heel concreet worden genoemd, paars-wit zou voorlopig gewoon wat informatie verzameld hebben. Hij ligt nog tot juni 2027 onder contract bij de Italiaanse club.

Carboni is 23 jaar oud en speelde al 28 wedstrijden voor Monza. In de zomer van 2022 kwam hij over van Cagliari Calcio, waar hij 57 wedstrijden speelde. Zijn marktwaarde wordt op 4 miljoen euro geschat.