Geen goed nieuws voor Standard: "Het wordt steeds moeilijker om daarop te hopen..."

Volg Standard nu via WhatsApp!

De overname van Standard blijft een belangrijk dossier. 'La Famille des Rouches' heeft gesproken met de CEO van de club, Pierre Locht.

De toekomst van Standard is nog steeds onzeker. Na tal van problemen met 777 Partners, zoekt de club nu een nieuwe overnemer.

'La Famille des Rouches' heeft gesproken met Pierre Locht. Terwijl een overname van de club tegen medio augustus werd verwacht, leggen ze in een verklaring uit dat "het steeds moeilijker wordt om te hopen dat deze zaak zal worden afgerond voor het einde van de zomerse transferperiode."

Sportief gezien zal Standard dit seizoen proberen zijn hoofd boven water te houden ondanks tal van obstakels, met name op budgettair vlak.

"Er heerst een goede werksfeer onder het personeel en de kerngroep, waarbij iedereen dezelfde kant op trekt. De kern weet dat het sportief gezien een ingewikkeld seizoen wordt", luidt de verklaring verder.

"Het is duidelijk dat we ons nog moeten versterken, maar er zullen ook wat mensen vertrekken. De situatie zonder nieuwe eigenaar beperkt de keuze in 'inkomende'-transfers."