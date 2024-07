OFFICIEEL: Beerschot heeft nieuwe verdediger beet

Volg K Beerschot VA nu via WhatsApp!

Beerschot heeft weer beet. De club verwelkomt een nieuwe flankverdediger.

Beerschot heeft deze zomermercato al enkele mooie zaakjes kunnen doen. Nu haalt de club uit Antwerpen weer een leuk profiel binnen.

De transfer zat er al even aan te komen, maar nu is het ook officieel. Ar’Jany Martha is een speler van Beerschot, dat meldt de club op haar officiële kanalen.

Ar’Jany Martha genoot zijn opleiding bij Ajax, maar zag zijn contract daar aflopen. Hij moest dus op zoek naar een nieuwe ploeg. Nadat hij aanbiedingen kreeg uit de Ligue 1 en de Championship koos hij toch voor Beerschot.

De 20-jarige speelde al 110 wedstrijden voor Jong Ajax. Daarin kwam hij negen keer tot scoren en was hij ook goed voor vijf assists.