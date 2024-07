'Overbodige pion van Anderlecht heeft zijn zinnen gezet op transfer naar Italië'

Anderlecht bleef voorlopig best rustig op de transfermarkt. Er is nog wat werk, zowel op inkomend vlak als op uitgaand vlak.

Amadou Diawara is een overbodige speler waar deze zomer nog best een oplossing voor gezocht wordt. Hij heeft zijn transferplannen bekendgemaakt.

Volgens transferexpert Nicolo Schira wil Diawara heel graag terugkeren naar Italië. Daar speelde hij al bij AS Roma, Bologna en Napoli.

Anderlecht haalde hem in 2022 voor iets meer dan 1,5 miljoen euro + een doorverkooppercentage van 50% op de meerwaarde bij AS Roma.

Bij Anderlecht heeft hij nu een hoge loonlast en dus wil paars-wit er echt van af. Hij pas ook niet meer in de plannen van de club.

#Anderlecht’s midfielder Amadou #Diawara would like to return to Italy. #transfers