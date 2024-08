Somers en Van der Bruggen verklaren waarom Cercle nog in de problemen kwam in tweede helft

Cercle Brugge heeft zich dankzij een zege met het kleinste verschil geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. Tegen Kilmarnock won het met 1-0.

Op eigen veld toonde Cercle Brugge een ander gezicht dan tegen Westerlo afgelopen zondag. Het kwam na iets meer dan 20 minuten op voorsprong dankzij Somers, maar Denkey miste iets na de rust een penalty.

De Schotten van Kilmarnock, gesteund door 2500 meegereisde supporters, kwamen nog stevig opzetten, maar scoren lukte niet meer. Cercle won met 1-0 en plaatste zich voor de derde voorronde van de Europa League.

Somers en Van der Bruggen vinden kwalificatie verdiend

"De kwalificatie is natuurlijk leuk, dit was ons doel vooraf", zei Hannes van der Bruggen achteraf. "Dit is een verdiende kwalificatie over de twee wedstrijden bekeken. Alleen jammer dat we het nog zo spannend maakten."

"In de tweede helft zijn we iets te veel meegegaan in hun lange bal en waren te weinig balvast op momenten dat het moest", zei Van der Brugge nog. Ook kapitein Thibo Somers ging akkoord met die analyse.

"We maken het onszelf nog moeilijk door te veel mee te gaan in hun spel. Maar het resultaat is het belangrijkste. Wij waren de enige ploeg die durfden te voetballen en zijn daarvoor ook beloond."