Eindelijk goed nieuws voor Standard? Megaconcern komt zich mengen in de debatten

Standard Luik en zijn supporters zullen blijven horen over de verkoop van de club. Onlangs hoorden we dat Standard niet voor het einde van de zomermercato zou worden overgenomen, maar dat zou wel eens anders kunnen aflopen.

Zoals het medium GiveMeSport aangeeft zou Standard door een nieuwe zeer machtige eigenaar kunnen worden overgenomen. Daarbij wordt dan gekeken naar het Midden-Oosten, waar ze zich zelden omdraaien voor een investering.

Volgens GiveMeSport zou het Public Investment Fund (PIF) van Saoedi-Arabië namelijk hebben aangegeven te willen onderhandelen met 777 Partners om een nieuwe Europese club te verwerven. Het investeringsfonds heeft Newcastle al in handen.

🚨 PIF have held exploratory talks with 777 to discuss acquiring a club. PIF-affiliate SURJ also involved in talks.



Newcastle likely to form a leading part of a multi-club model.



Follows a non-PIF Saudi group trying to buy a majority stake in Monaco.https://t.co/ELqT79jTq1