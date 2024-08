De opkomende crisis van Anthony Moris: wat is er aan de hand?

De Playoffs waren niet goed en nu maakt Anthony Moris een fout (zonder grote gevolgen) tijdens zijn eerste thuiswedstrijd. Het lijkt erop dat Anthony Moris het moeilijk heeft. Maar is er echt een "probleem Moris" bij Union?

We vroegen ons een beetje af hoe Anthony Moris zijn zeer moeilijke Playoffs zou verwerken, waarin hij alleen Union meerdere punten kostte in de titelrace. Hoewel de Luxemburgse doelman beslissend was in de Supercup, maakte hij vrijdag een fout in het Duden Park die leidde tot de 2-1 voor Beerschot. Een zakelijk Union wint zonder grote inspanningen van een strijdend Beerschot

Anthony Moris was al enkele seizoenen één van de sterkhouders bij Union. Nu begint zijn ster te vervagen. Sébastien Pocognoli gaf er de voorkeur aan dit te relativeren.

? | Het eerste doelpunt van Beerschot in de JPL is een beetje gelukkig. ?? pic.twitter.com/TS0NYgFXwr — DAZN België (@DAZN_BEFR) 3 augustus 2024

"Anthony heeft ons gered in de Supercup. Hier zie ik geen echte fout, hij legt gewoon de bal in het doel met zijn lichaam terwijl hij zich omdraait... Het is een beetje pech," zei de coach van Union Saint-Gilloise. "Het is een moeilijke bal voor een doelman."

Pocognoli verzekert dat hij zeer tevreden is over Moris. Desondanks, en hoewel de speler zelf deze geruchten van de hand wees, was het idee van een vertrek (en de komst van Arnaud Bodart naar het Duden Park) ter sprake gekomen.

Moris heeft niet echt geloofwaardige concurrentie voor de n°1-positie, en Union staat voor een zwaar programma, vooral in deze maand augustus. Als deze fouten zich blijven opstapelen, kunnen we dan een nieuwe doelman zien verschijnen?