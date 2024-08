Johan Boskamp is duidelijk: "Dat zien bij Anderlecht en Club Brugge, dat verbaasde me meer"

De openingsspeeldag in de Jupiler Pro League was een magere vertoning. Het zal wellicht nog eventjes duren voor het beter wordt.

Johan Boskamp had het voorspeld en zo is het ook uitgedraaid. De eerste speeldag in de competitie stelde maar weinig voor, met amper acht doelpunten en veel gelijke spelen.

“De competitie begint hier gewoon veel te vroeg. De clubs zijn totaal nog niet klaar. Hopelijk dringt dat besef nu ook door bij de Pro League”, zegt Johan Boskamp in Het Belang van Limburg.

“Acht goals in acht wedstrijden, waarvan er ook nog eens drie werden gescoord door Westerlo. Dat zegt veel over hoe voorzichtig er gevoetbald werd door al die andere clubs. Bij Standard had ik de indruk dat spelers een boete kregen als ze de middellijn durfden oversteken.”

Ook bij STVV liep het bijzonder moeizaam, al sleepten ze wel bijna een punt uit de brand op bezoek bij RSC Anderlecht. En het ging niet eens gestolen zijn.

“Dat kan je hen moeilijk kwalijk nemen. Ze hebben amper een ploeg, zeker nu drie van hun Japanners nog op de Olympische Spelen zaten. Dan snap ik dat ze nu vooral willen overleven.”

Boskamp is vooral geschrokken van iets anders. “Dat topclubs als Anderlecht en Club Brugge nauwelijks aan kansen kwamen in hun wedstrijden verbaasde me eerlijk gezegd meer. KV Mechelen bleef moeiteloos overeind. Had ik niet verwacht.”