Peter Bosz spreekt klare taal over Noa Lang: "Moeten hem in bescherming nemen"

Noa Lang ruilde vorig jaar Club Brugge in voor PSV Eindhoven. Na een seizoen vol blessureleed wil hij eindelijk weer knallen.

Noa Lang stapte een jaar geleden over naar PSV Eindhoven. Hij bezorgde de Nederlandse club meteen een eerste prijs door het enige doelpunt te scoren in de Johan Cruijf Schaal, de Supercup van de Eredivisie.

Daarna ging het veel moeizamer. Lang kreeg af te rekenen met heel veel blessureleed, maar dit seizoen wil hij er helemaal voor gaan. Al moet hij na zo’n lange afwezigheid toch wel voorzichtig zijn, zo vindt ook trainer Peter Bosz.

Dit weekend staat de Supercup opnieuw op het programma. Het is uitkijken hoeveel speelminuten Bosz heeft weggelegd voor Lang in dit duel.

“Je kijkt vooral naar wat hij doet in zo’n wedstrijd, want Noa kan soms in 10 minuten doen waar een andere speler 45 minuten over doet. Dus daar kijken we ook naar”, vertelt Bosz op zijn persconferentie.

“Alles wat hij doet, doet hij honderd procent. Dat weten we. Dus moeten wij hem eigenlijk ook een beetje in bescherming nemen. En niet gelijk loslaten en maar kijken hoe ver hij komt. We zijn nu vier weken onderweg en dat gaat goed.”