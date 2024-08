Club Brugge-coach Nicky Hayen benoemt pijnpunt na nederlaag tegen Standard: "Zij gooiden hun lijf er wel voor"

Club Brugge heeft zijn start gemist. Na de verloren Supercup begint de landskampioen aan het nieuwe seizoen met een gelijkspel tegen KV Mechelen en een nederlaag tegen Standard.

1 op 6 is te weinig. Coach Nicky Hayen windt er geen doekjes om. Hij was rechtuit tijdens de babbel met de pers en benoemde de zaken die volgens hem fout liepen. Daarbij verwees hij vooral naar het verschil in vechtlust.

"Ivan Leko heeft een team neergezet dat vol passie en intensiteit gespeeld heeft en daar hebben wij niet aan gematcht. We hadden balbezit, maar dan was het opnieuw te traag. De momenten waarop we gevaarlijk werden waren te schaars."

"Het werd statisch en stereotiep en op dat tempo kreeg Standard het belopen en werden zij het gevaarlijkst in de eerste helft", was Hayen eerlijk. De Rouches troffen de paal en de lat voor de pauze.

"We hebben zaken benoemd tijdens de rust en we kwamen wel beter uit de kleedkamer. We kregen de kans met Casper Nielsen op de 0-1, maar we moeten toegeven dat het op dit moment niet voldoende is."

"Je zag het verschil in grinta, in intensiteit. Als zij op voorsprong kwamen gooiden ze hun lijf ervoor om elke voorzet te blokken. Als je zag hoe wij het tegendoelpunt incasseren waarbij we er te makkelijk afgelopen werden en er te laconiek op de voorzet verdedigd werd, dan was dat het grote verschil voor mij."