Frank Boeckx ziet dat Anderlecht het nog bijzonder moeilijk heeft: "Dan ben je als coach vaak machteloos"

Anderlecht speelt zondagnamiddag tegen Antwerp. Frank Boeckx ziet dat paars-wit het toch nog erg moeilijk heeft tijdens de competitiestart.

Anderlecht won afgelopen weekend met 1-0 van STVV. Wat paars-wit bracht tegen de Truienaars, was veel te weinig. Een laat doelpunt van Mario Stroeykens besliste uiteindelijk de wedstrijd.

Er wordt dan vaak naar de coach gewezen, maar Frank Boeckx is er zeker van dat dit niet is wat Brian Riemer wil zien. "Wat de spelers brachten, is zeker niet wat hij vraagt", begint de ex-doelman bij De Zondag.

"Ik heb met hem samengewerkt: hij wil diepgang zien, beweging zonder bal, combinaties. Maar als de uitvoering niet goed is en de wisselmogelijkheden beperkt zijn, ben je als coach vaak machteloos."

"Ik denk dat hij deze week vaak bij Fredberg binnen is geweest om te zeggen: "Er moet echt dringend kwaliteit bij komen". Vooral op de flanken", gaat Boeckx verder.

"Angulo is in mijn ogen nog niet klaar om vaste basisspeler te zijn, Amuzu is uitgevallen en Hazard is nog altijd out. Stroeykens kan op links spelen, om naar binnen te komen en plaats te maken voor een aanvallende back, maar... N'Diaye in de plaats van Augustinsson, dat is toch een beetje kwaliteitsverlies én meer wisselvalligheid", besluit hij.