Jonas De Roeck verrast na eerste nederlaag bij Antwerp: "Ben een tevreden trainer"

Twee seizoenen geleden startte Antwerp nog het seizoen met 27 op 27 maar dat zal er dit seizoen niet inzitten. Na twee speeldagen heeft de Great Old namelijk 3 op 6. Al is trainer Jonas De Roeck niet helemaal ontevreden na de nederlaag tegen Anderlecht.

Als speler startte hij er zijn spelerscarrière en sloot hij ze er ook af. Als trainer had Jonas De Roeck enkele ervaringen nodig vooraleer hij op de bank mocht plaatsnemen bij Antwerp. Al zal hij zijn terugkeer naar het Bosuilstadion toch anders hebben gedroomd dan een 1-2 nederlaag tegen Anderlecht.

Game changer

"Al hebben we zeker een goede prestatie neergezet", vond De Roeck op de persconferentie na de partij. "Tegen Anderlecht is het altijd lastig maar we begonnen goed met enkele stevige kansen. Spijtig genoeg konden we niet vaker scoren want we hadden zeker de kansen omdat meer dan één keer te doen. Als we op voorsprong konden komen, was dat een ongelooflijke game changer geweest", reageerde De Roeck.

Antwerp en Anderlecht gingen echter met een gelijke stand richting rust waarna een meer evenwichtige tweede helft kwam. "De ruimtes werden groter maar voer het algemeen was het vooral het verschil in efficiëntie dat ons genekt heeft vandaag. Ze profiteerden vaker dan wij van een foutje in de omschakeling."

Tevreden trainer

Dat Antwerp enorm strijdvaardig was en misschien wel meer verdiende dan 0 punten, stemt De Roeck tevreden. "We hebben ons getoond vandaag als ploeg die niet afwachtend is maar naar voor druk wil zetten en het spel wil maken. We hebben onszelf niet beloond met doelpunten maar verder ben ik een tevreden trainer", oordeelde hij.

De competitie is al twee speeldagen ver maar de transfermarkt is nog bijna een maand open, naar welke opportuniteiten zoekt Antwerp nog? "Het is geen geheim dat we er nog wat bij willen op die positie maar alles moet kloppen", besloot De Roeck kort.