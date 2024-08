De hand van Vincent Euvrard bij promovendus is al héél duidelijk: dit wenst hij nog om dat te kunnen blijven brengen

Vincent Euvrard is een goeie coach, dat wisten we al toen hij trainer was bij RWDM. Toen besloot eigenaar John Textor dat hij toch een andere weg wou inslaan en RWDM degradeerde. Met Dender pakte hij nu al 4 op 6... Gouden punten voor een ploeg die voor het behoud zal strijden.

4 op 6 tegen Union en Gent, da's een binnenkomer van jewelste. "We waren naar hier gekomen met de intentie hoog druk te zetten en dat lukte ook behoorlijk. We zijn ook meer aan voetballen toegekomen dan vorige week tegen Union", aldus Euvrard.

"We hebben op alle vlakken een goeie eerste helft gespeeld en kwamen verdiend op voorsprong. Na de gelijkmaker hebben we het tien minuten heel moeilijk gehad. We konden niet meer hetzelfde ritme brengen, maar uiteindelijk werd het geen gestolen overwinning."

Vooral de intensiteit waarmee hij Dender laat voetballen, zal nog veel ploegen in de problemen brengen. De vraag is of ze dat alle weken zullen kunnen opbrengen.

Beperkt budget

"Ze hebben de fysieke capaciteiten om dat te brengen en ook de wil. Het is een manier van spelen die past bij deze ploeg. Het aantal runs dat ze maken, de duels die ze aangaan, de omschakeling... elk detail is belangrijk voor ons. Zeker met ons beperkte budget."

Maar wat zou Euvrard met dat budget wel nog willen? "Een extra rechter wingback, want dat is nog niet dubbel bezet. een winger en een middenvelder zouden ook nog welkom zijn. We zullen zien wat de mercato nog brengt. Zeker als we die intensiteit en resultaten nog willen brengen."