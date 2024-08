Ook Cercle Brugge kent mogelijke tegenstanders als het doorstoot tegen Molde

Na Anderlecht en Union SG, kent ook Cercle Brugge zijn mogelijke tegenstanders in Europa. De Vereniging zal uitkomen tegen HNK Rijeka of IF Elfsborg.

Cercle Brugge staat nog voor een zware opdracht. De club moet voorbij Molde FK geraken in de voorrondes van de Europa League. De uitwedstrijd wordt op 8 augustus gespeeld. De Noorse club komt een week later op bezoek in Brugge. Als Cercle doorstoot, kent het nu ook zijn mogelijke tegenstanders in de play-offs. Het Kroatsche HNK Rijeka of het Zweedse IF Elfsborg zal, bij winst tegen Molde, het volgende obstakel worden. Als Cercle de dubbele confrontatie met Molde verliest, zal het nog wel terechtkomen in de play-offs van de Conference League. Het Europese avontuur stopt dus sowieso nog niet. Eerder op de namiddag kwamen Union SG en Anderlecht ook al te weten wie hun volgende tegenstanders kunnen worden. Paars-wit mag zeker niet klagen over de loting, terwijl Union het nog moeilijk kan krijgen.