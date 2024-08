Union SG weet wie het kan tegenkomen in de play-offs voor de Champions League, en het wordt sowieso een stevige affiche

Volg Union SG nu via WhatsApp!

Als Union zijn wedstrijd tegen Slavia Praag wint, zal de club nadien uitkomen tegen de winnaar van het duel tussen Lille en Fenerbahçe, in de play-offs van de Champions League.

Union SG, dat vicekampioen is en de Beker van België won, start zijn Europese avontuur in de derde voorronde van de Champions League, deze woensdag.

De spelers van Sébastien Pocognoli zullen afreizen naar Slavia Praag, de vicekampioen van Tsjechië, dat over een week ook naar Brussel komt, op 13 augustus om precies te zijn.

Lille of Fenerbahçe voor Union bij kwalificatie tegen Slavia

Op maandag is Union te weten gekomen wie de potentiële tegenstander in de play-offs kan zijn. Dat is de laatste ronde voor de groepsfase.

Het ging tussen de winnaars van Fenerbahçe - Lille en Salzburg - Twente. De eerste werd getrokken tijdens de loting. Union zal dus een Turkse of een Franse tegenstander krijgen als het wint van Slavia Praag.