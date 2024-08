Anderlecht-fans doen een schietgebedje: tweede wedstrijd achter gesloten deuren dreigt

De fans van Anderlecht weten sinds gisteren tegen welke ploegen ze kunnen uitkomen in de play-offs van de Europa League. Dat wordt ofwel Dinamo Minsk uit Wit-Rusland of Lincoln Red Imps uit Gibraltar. En veel fervente supporters hopen dat die tweede ploeg het nog haalt.

Over twee weken begint Anderlecht aan hun Europese avontuur immers in een leeg stadion in Hongarije of op een kunstgrasveld aan de kust. Op donderdag 22 augustus zal paars-wit sowieso favoriet zijn, maar ze hopen toch te kunnen spelen in een vol stadion.

Dat zal in het geval van Minsk - dat de meest waarschijnlijke tegenstander is - niet zo zijn. Dinamo Minsk speelt vanwege UEFA-sancties achter gesloten deuren in het kleine Varosi stadion in Hongarije.

Dit is een gevolg van het conflict tussen Oekraïne en Rusland. Voor Anderlecht zou dit de tweede wedstrijd zonder publiek zijn dit seizoen, na de openingswedstrijd tegen Sint-Truiden. De situatie geeft Anderlecht een voordeel, omdat ze de steun van de Dinamo-fans missen.

De Anderlecht-supporters hopen wel dat Lincoln Red Imps Minsk kan uitschakelen, wat een eerste confrontatie tussen RSCA en een club uit Gibraltar zou betekenen. Na een lange tijd zonder Europees voetbal dromen er velen van om nog eens een verplaatsing te kunnen doen.

Lincoln Red Imps, bestaande uit enkele Gibraltarese internationals en voormalige spelers uit lagere divisies, wist eerder een Maltese club uit te schakelen, maar werd daarna door Qarabag verslagen. De eerste wedstrijd tussen Dinamo Minsk en Lincoln Red Imps vindt donderdagavond plaats.