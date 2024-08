FC Barcelona wil oude bekende terughalen naar Catalonië

FC Barcelona-directeur/clublegende Deco is gisteravond afgereisd naar Leipzig om te onderhandelen over een mogelijke transfer van Dani Olmo naar Spanje.

Volgens transferexpert Fabrizio Romano bevinden de clubs zich in vergevorderde gesprekken. De transferwaarde van Olmo wordt volgens Transfermarkt op zo'n 60 miljoen euro geschat. Een bedrag dat Barcelona, ondanks hun financiële situatie, waarschijnlijk zal moeten betalen.

De 26-jarige Spanjaard is tevens geen onbekende in Catalonië. De middenvelder spendeerde ruim zes jaar in de jeugd van La Masia. In 2014 maakte hij een opmerkelijke transfer naar Dinamo Zagreb waarbij hij in 2020 voor zo’n 22 miljoen euro werd overgenomen door Leipzig.

De Spanjaard won afgelopen zomer nog het EK met Spanje. Hij speelde ruim 148 wedstrijden voor Leipzig waarbij hij 29 keer wist te scoren.

